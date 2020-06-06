Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:46:09+03:00

Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге

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На трассе Судак – Новый Свет продолжаются аварийные работы. Специалисты ГУП РК "Крымавтодор" проводят оборку горных склонов и мероприятия против камнепадов.

Работы стартовали 1 июня и продлятся аж до 30 сентября.

- Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации Судака. - Во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к участкам, на которых производятся работы, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

Кроме того, автомобилистов убедительно просят не мешать рабочим и передвижению техники, а также не парковать машины на проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU