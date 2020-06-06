Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
На трассе Судак – Новый Свет продолжаются аварийные работы. Специалисты ГУП РК "Крымавтодор" проводят оборку горных склонов и мероприятия против камнепадов.
Работы стартовали 1 июня и продлятся аж до 30 сентября.
- Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации Судака. - Во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к участкам, на которых производятся работы, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.
Кроме того, автомобилистов убедительно просят не мешать рабочим и передвижению техники, а также не парковать машины на проезжей части.
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ИСТОЧНИК KP.RU