2020-06-06T18:46:09+03:00
Общество

Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября

Водителей призывают быть предельно внимательными на дороге
Анастасия ЖУКОВА
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Аварийные работы начали 1 июняАварийные работы начали 1 июняФото: Анастасия ЖУКОВА
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На трассе Судак – Новый Свет продолжаются аварийные работы. Специалисты ГУП РК "Крымавтодор" проводят оборку горных склонов и мероприятия против камнепадов.

Работы стартовали 1 июня и продлятся аж до 30 сентября.

- Призываем водителей быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации Судака. - Во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к участкам, на которых производятся работы, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

Кроме того, автомобилистов убедительно просят не мешать рабочим и передвижению техники, а также не парковать машины на проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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