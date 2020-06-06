Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Крымские архитекторы и пользователи социальных сетей раскритиковали проект стелы, которую планируют установить при въезде в симферопольский аэропорт.
По информации председателя Симферопольской городской организации Союза архитекторов Республики Крым Кирилла Бабеева, заказчик проекта - Служба автомобильных дорог РК. Согласно эскизам, предоставленным администрацией Симферопольского района, стела будет выглядеть, как торчащие из земли руки, тянущиеся к Крыму, силуэт которого изображен на земном шаре.
- Извините, но это какой-то кошмар... Не понятно, чем руководствовались московские авторы, но сложно придумать сюжет, превосходящий по степени идиотизма и подбора цветов для подачи данного творения, - считает Бабеев. - Возможно, как обычно, только общественный резонанс может повлиять на недопущение появления очередного убожества, позорящего полуостров.
Еще один вариант проекта. Фото: Кирилл Бабеев / Facebook
Он отметил, что члены правления Союза архитекторов РК единогласно выступили против этой композиции. В таком виде, считает специалист, скульптура не должна иметь права на существование.
Кирилл Бабеев добавил, что заказчик - Служба автодорог РК - решит судьбу этого объекта на следующей неделе.
Пользователи соцсетей тоже высказались против стелы в таком виде.
- Ужас какой! Что за уродские хищные руки тянутся к Крыму? Ассоциации самые негативные! - пишут крымчане в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU