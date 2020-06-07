Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
7 июня на Крымском полуострове знойный день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.
В Керчи без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
Температура Черного моря в Феодосии 14°, Алуште 16°, Ялте 16°, в Севастополе 16°…18°.
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ИСТОЧНИК KP.RU