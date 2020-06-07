Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:53:01+03:00

Вода прогрелась до +18. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове хозяйничает аномальная жара

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7 июня на Крымском полуострове знойный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 30-32°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.

В Керчи без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

Температура Черного моря в Феодосии 14°, Алуште 16°, Ялте 16°, в Севастополе 16°…18°.

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ИСТОЧНИК KP.RU