Крымские ученые нашли еще один вариант обеспечения полуострова водой

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:43:28+03:00

Один из способов - добыча пресной воды из пещер

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Крымские ученые разработали свой метод добычи пресной воды. Так, представители географического факультета Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского предложили властям республики рассмотреть проект добычи пресной воды из пещер в разных частях полуострова.

- Это ряд крупных пресных источников, которые выходят ниже уровня моря. Их называют еще субмаринными источниками, - передает ТАСС слова старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии вуза Геннадия Самохина.

Ученый уточнил, что такие источники есть в районе мыса Тарханкут в западной части, в районе Судака на юго-востоке Крыма и в районе Севастополя, там вода вытекает из пещер на глубине 12-20 метров. А у мыса Тарханкут пресные источники бьют прямо на дне Черного моря. Ученый отмечает, что эту воду можно собирать и подавать на поверхность.

По словам Самохина, пресная река, выходящая из подводной пещеры на мысе Айя, могла бы напоить город Балаклава, где проживает 40 тысяч человек. Для того, чтобы отбирать воду, можно установить перегородку, соорудив таким образом резервуар.

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ИСТОЧНИК KP.RU