В Крыму завершено следствие по делу экс-лидера экстремистской организации «Меджлис» Мустафы Джемилева

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:51:24+03:00

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Главное следственное управление Следкома РФ по РК и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремистской организации «Меджлис» Мустафы Джемилева. Его обвиняют по трем статьям — незаконное пересечение границы РФ, небрежное хранение огнестрельного оружия, незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

По данным следствия, 2 мая 2014 года гражданин Украины Джемилев прибыл рейсом «Киев-Москва» в аэропорт «Шереметьево», где ему было отказано во въезде в страну. В тот же денб Джемилев убыл обратно в Киев.

- Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Армянск» (Турецкий вал), - сообщили в пресс-службе Следкома. - Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека. Кроме того, бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7.62, запрещенных в гражданском обороте.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Крыма, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним, в 2016 году Джемилева заочно арестовали на территории Крыма за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Если он рискнет приехать на полуостров, его сразу же поместят в СИЗО.

Так, экс-лидер запрещенного в РФ Меджлиса неоднократно протестовал против референдума 2014 года и призывал освободить Крым с помощью продуктовой, энергетической,морской блокады, поддерживал незаконные вооруженные формирования, действующие у крымских границ на территории Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU