Пересохшее водохранилище Симферополя заросло травой

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:41:22+03:00

Под гущей травы дна водохранилища уже невидно. Фото: Леонид Карпов / Facebook

Под растительностью уже не видно даже дна

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Высохшее дно Симферопольского водохранилища поросло травой, сообщил в своем Facebook местный житель Леонид Карпов.

- Когда придут дожди, здесь снова будет вода, - надеется мужчина.

Нормальных осадков, способных наполнить водохранилище, нет уже второй год.

Напомним, что обмелевшие берега Симферопольского водохранилища почистили от мусора. В уборке принимали участие крымские студенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU