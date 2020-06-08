Пересохшее водохранилище Симферополя заросло травой
Под растительностью уже не видно даже дна
Под гущей травы дна водохранилища уже невидно. Фото: Леонид Карпов / Facebook
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Высохшее дно Симферопольского водохранилища поросло травой, сообщил в своем Facebook местный житель Леонид Карпов.
- Когда придут дожди, здесь снова будет вода, - надеется мужчина.
Нормальных осадков, способных наполнить водохранилище, нет уже второй год.
Напомним, что обмелевшие берега Симферопольского водохранилища почистили от мусора. В уборке принимали участие крымские студенты.
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ИСТОЧНИК KP.RU