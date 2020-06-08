2020-06-08T17:51:11+03:00
Экономика

Крым получит 124 миллиона рублей на санитарную безопасность во время голосования

За распределением дотации будет следить Министерство промышленности
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Одну часть денег потратят на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию, а вторую переведут некоммерческим организациям, занимающиеся организацией и подготовкой мест голосования.Одну часть денег потратят на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию, а вторую переведут некоммерческим организациям, занимающиеся организацией и подготовкой мест голосования.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крыму выделено 124 миллиона рублей для обеспечения санитарной безопасности во время голосования по поправкам в Конституцию.

Дотацию из федерального бюджета получит крымское Министерство промышленной политики. Одну часть денег потратят на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию, а вторую переведут некоммерческим организациям, занимающиеся организацией и подготовкой мест голосования.

Это же министерство будет следить за распределением федеральной дотации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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