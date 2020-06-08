2020-06-08T19:48:27+03:00
Общество

В Крыму начался сезон выбросов дельфинят: как правильно помочь малюткам

Ученые рассказали, что делать при обнаружении детеныша вблизи берега [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
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В Крыму пик выбросов детенышей-сирот млекопитающих приходится на весну-лето, когда в рыбацких сетях гибнут кормящие азовки, афалины и белобочки.

Как помочь дельфину-малютке.Видео: Центр реабилитации дельфинов Безмятежное Море /VK

- Сосунки, оставшиеся в одиночестве, гибнут от голода, - рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море». - Если вы заметили маленького дельфина в прибрежной зоне, то не прогоняйте его в море, на глубину! В первую очередь нужно позвонить по телефону: +7 (978) 032-68-52 – это Центр спасения морских млекопитающих в Крыму.

Ожидая помощь, необходимо поддержать детеныша на плаву, чтобы дыхало (дыхательное отверстие у китообразных, находящееся на самом верху головы. – От ред.) находилось над водой. Важно оградить малютку от толпы зевак и губительной для него суеты.

Если море штормит, то дельфина можно перенести в емкость с морской водой, подстелив там мягкую подстилку, и держа дыхало открытым для поступления воздуха.

- За два летних сезона зафиксированы 16 выбросов живых детенышей, что составило 34% от всех выбросов живых дельфинов, - отметили зоозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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