2020-06-08T20:15:08+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 9 июня частично отключат электричество

Перебои с подачей тока возникнут в дневное время
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Электричество пропадет на время.Электричество пропадет на время.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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9 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат свет, потому что энергетики будут ремонтировать электросети.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 60 лет Октября, 17, 17/65, 19, 21а, 23а;

ул. Баррикадная, 61, 63;

ул. Дружбы, 24;

ул. Артезианская, 50/8, 53-75 (нечет);

ул. Краснодарская, 102-116 (чет), 57-69 (нечет);

пер. Краснодарский, 2-28 (чет), 1-25 (нечет);

проезд Краснодарский, 93-97 (нечет);

пер. Лиственный, 93-97 (нечет), 81-91 (нечет);

пер. Розовый, 24-38 (чет), 23-31 (нечет);

ул. Автомобильная, 20-46(чет), 17-47 (нечет);

пер. Лиственный, 81-91 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Малышкина 12-36 (чет), 1-А,7-А,1-37(нечет);

ул. Челюскинцев 40-84а(чет), 38-94(чет), 86-А;

ул. Богданова 2-8(чет), 1,1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,3,7;

ул. Дорофея Кошубы 7-21 (нечет);

ул. Циолковского 3-5(нечет)

Кача: ул. Кожедуба 2/5, 2/6, 2/8, 8-А ,2-12, 1/6,1/7,1/9,1/8,1/3,1/2,1-9,19, 14-30 (чет), 13-25(нечет); ул. Покрышкина 2-66, 72-78 (чет), 55-85 (нечет); ул. Осипенко 20-22 (чет); ул. Гастелло 31; ул. Сафонова 1, 1-б, ул. Маршала Колдунова 1б, 31; ул. Братьев Глинки, 6,12,24,74,80,116,128-130,158; ул. Якова Смушкевича 15

с. Полюшко: ул. Виноградная 2-22 (чет.), 1-19 (нечет.); ул. Качинское шоссе 2, 1-25(нечет.); ул. Сумская 2-28 (чет.), 1-25 (нечет.)

пр. Генерала Острякова 184, 186, 188, ул. Хрусталева 153, 155, 157

с 8.30 до 13.00

с. Павловка: пер. Зернистый 4-6, 1; пер. Лебединый 8-А, 10-А, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 1, 3, 2, 8, 7; ул. Родниковская 44-60 (чёт.), 11-31 (нечет.), 58-а, 60-б, 60-а, 62-74 (чёт.), 41-А, 35, 37, 41, 43, 45, 73, 77; пер. Родниковский 2-18 (чет.), 1-19 (нечет.); ул. Спортивная 2-6 (чет.), 1-11 (нечет.); ул. КСП «Красный Октябрь» 487

с 9.00 до 17.00

ул. Матэ Залка 60;

ул. Василия Шукшина 78-81,91, 100, 107;

ул. Котляревского 11-17;

ул. Коцюбинского 5,7,9,10,12,14,36,37,38, 39-а, б, 39,40;

ул. Тайфунная 1-а,12,16;

ул. Урожайная 11-в, 16-а,б,г, 22-а, 16-22 (чет), 10,12, 24,26,28, 7-25 (нечет);

ул. Виноградная 1;

про. Стрелковый 21; про. Компасный 4,6;

ул. Паши Ангелиной 7;

прзд Фрегатый 36,40;

б. Гидронавтов 54,60;

ул. Полевая 1-17;

ул. Ивана Франко 2-8;

ул. Урожайная 1,5,2/1,2/2, 2-б, 5-а, 3/2, 3/1, 7/1, 17, 19;

ул. Коцюбинского;

хутор Лукомского (СТ «Родник»)

с 8.00 до 17.00

п. Инкерман: ул. Лощинная 1-43(нечет),2-32(чет),36,40; ул. Погодаева 3-23(нечет),4-20(чет); ул. Скорятина 2-24(чет),3-39(нечет),43; пер. Сосновый 3-25(нечет); ул. Лощинная 40; пер. Трубный 1,3,5-27(нечет),24,26; ул. Трубная 2-26(чет), 3-15(нечет); ул. Коломенская 2-44(чет),29,31,35,39,43,43-А; ул. Карьерная 1,3,7-11(нечет),15-21(нечет),25,29,31,31-А,2-48(чет), 51,57,73-А.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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