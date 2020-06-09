Антикрымские санкции ЕС планирует продлить еще на год

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:52:02+03:00

ЕС уже завтра определиться с санкционным режимом по Крыму Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Послы стран Евросоюза обсудят продление санкционного режима в отношении России 23 июня. Предварительное решение по ограничениям, связанным с воссоединением Крыма, будет принято уже 10 июня.

- Послы ЕС в среду дадут «зеленый свет» на продление срока действия инвестиционного бана ЕС #Крым еще на один год, - написал на своей странице в соцсетях журналист Рикард Юзвяк.

Окончательный вердикт по ограничениям должен утвердить Совет ЕС.

Действие санкций Евросоюза в отношении Крыма истекают 23 июня. Они касаются запрета на импорт в ЕС товаров из Крыма, инвестиций в экономику полуострова, туризма, экспорта товаров и технологий. Причиной санкций стал референдум о воссоединении Крыма с Россией, итоги которого в ЕС и США называют «аннексией» полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU