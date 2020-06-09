Пограничники в Азовском море провели учения по уничтожению террористов

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:26:36+03:00

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В Азовском море пограничники провели учения, во время которых был освобожден рыболовецкий траулер, по легенде захваченный террористами.

- По легенде учения в Пограничное управление ФСБ по Республике Крым поступила информация о том, что вооруженная группа, принадлежащая к одной из запрещенных на территории РФ организаций, совершила захват российского рыболовецкого судна. Траулер находился на внешнем рейде порта Темрюк в акватории Азовского моря, - сообщили в Погрануправлении ФСБ по Крыму.

Переговоры с преступниками якобы не дали положительного результата, и руководство оперативного штаба приняло решение ввести режим контртеррористической операции.

Во время активной фазы учения погранспецназ уничтожил условных террористов и освободил заложников.

- Результаты учений были высоко оценены его руководством. Отмечено, что основные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены, - подчеркнули в Погрануправлении.

ИСТОЧНИК KP.RU