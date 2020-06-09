Абсолютный температурный рекорд в Симферополе зафиксировали 7 июня

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:23:04+03:00

В Симферополе среднесуточная температура на 7 июня составила 24.2 градуса. Это на 7.2 выше многолетних средних показателей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В Симферополе 7 июня зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений, сообщает Крымское информационное агентство.

По данным Гидрометцентра, абсолютный максимум за 1924 и 2000 годы перекрыт на 0.8 градуса.

В Симферополе среднесуточная температура на 7 июня составила 24.2 градуса. Это на 7.2 выше многолетних средних показателей.

Напомним, у берегов Крыма море прогрелось до 17-20 градусов, теплее всего в Керченском проливе - температура воды поднялась до 21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU