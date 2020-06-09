2020-06-09T14:03:18+03:00
Общество

Ялтинские дворники будут оберегать дома и следить за общественным порядком

Администрация утвердила положение о дворниках Ялты
Анна КИРИЕНКО
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Ялтинские дворники получили статус городовыхЯлтинские дворники получили статус городовыхФото: Михаил ПАТЛИС
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Ялтинские дворники, помимо уборки территорий, будут следить за сохранностью общедомового имущества и общественным порядком. На их ответственности вывешивание флагов в дни праздников, полив зеленых насаждений, борьба с хулиганством, попрошайничеством, незаконной торговлей и ночлегом бездомных на чердаках и в подвалах.

Постановлением горадминистрации утверждено положение о ялтинских дворниках. В рамках своей профессиональной деятельности они будут содействовать полицейским, пожарным, спасателям, соцработникам, газовщикам и иным должностным лицам, которые являются в дом для исполнения служебных обязанностей. Помимо надлежащего санитарного состояния, ялтинские дворники будут следить за соблюдением тишины на территории домовладений.

Как обещали ялтинские власти, дворнику на время его работы будет предоставляться служебное жилье при наличии свободного маневренного фонда, а также наличия законных оснований для его получения. При увольнении служебную жилплощадь дворник обязан освободить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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