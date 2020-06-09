Убили гаечным ключом и обокрали: в Крыму осудили двоих джанкойцев

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Два жителя Джанкойского района получили до 20 лет лишения свободы за убийство женщины гаечным ключом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчины пошли за потерпевшей в складское помещение и сказали, что хотят купить у нее некоторые вещи. На складе один из мужчин начал бить женщину гаечным ключом, а второй при этом держал ее за руки.

После избиения мужчины завалили тело мешками, а потом украли из дома убитой 8 миллионов рублей.

По данным пресс-службы, 35-летний и 36-летний джанкойцы признаны виновными в совершении преступления по по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Один из убийц получил 18 лет лишения свободы, а другой - 19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU