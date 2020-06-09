2020-06-09T14:08:49+03:00
Происшествия

Убили гаечным ключом и обокрали: в Крыму осудили двоих джанкойцев

Мужчинам присудили до 20 лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: другой источник.
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Два жителя Джанкойского района получили до 20 лет лишения свободы за убийство женщины гаечным ключом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчины пошли за потерпевшей в складское помещение и сказали, что хотят купить у нее некоторые вещи. На складе один из мужчин начал бить женщину гаечным ключом, а второй при этом держал ее за руки.

После избиения мужчины завалили тело мешками, а потом украли из дома убитой 8 миллионов рублей.

По данным пресс-службы, 35-летний и 36-летний джанкойцы признаны виновными в совершении преступления по по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Один из убийц получил 18 лет лишения свободы, а другой - 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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