В Симферополе произошел пожар на площади Советской
Недалеко от моста через Салгир произошел пожар, сообщают очевидцы. Скорее всего горел мусор, который хранился за забором кинотеатра "Симферополь", что на площади Советской.
Огонь повредил недалеко припаркованную машину.
- Мусор или трава за забором загорелась. У мужчины «Десятка», которая рядом с забором стояла, поджарилась чуть правым боком, - сообщил один из комментаторов в соцсети.
На место происшествия приехали пожарные, огонь уже потушили.
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ИСТОЧНИК KP.RU