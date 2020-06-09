В Симферополе произошел пожар на площади Советской

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:54:58+03:00

Недалеко от моста через Салгир, за забором, произошло возгорание. Горел либо мусор, либо сухая трава. Фото: Александр Александров / Вконтакте

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Недалеко от моста через Салгир произошел пожар, сообщают очевидцы. Скорее всего горел мусор, который хранился за забором кинотеатра "Симферополь", что на площади Советской.

Огонь повредил недалеко припаркованную машину.

- Мусор или трава за забором загорелась. У мужчины «Десятка», которая рядом с забором стояла, поджарилась чуть правым боком, - сообщил один из комментаторов в соцсети.

На место происшествия приехали пожарные, огонь уже потушили.

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ИСТОЧНИК KP.RU