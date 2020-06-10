В Крыму 1 случай коронавируса за сутки
За сутки в Крыму подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший проживает в Симферополе.
- За сутки выявлен один положительный гражданин, который был контактным по ранее зарегистрированному случаю в городе Симферополе, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Круткиов. - За больным было обеспечено медицинское наблюдение, при подтверждении лабораторно covid-19 был госпитализирован в условия ковидного госпиталя.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции,
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ИСТОЧНИК KP.RU
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