2020-06-10T10:10:05+03:00
Общество

В Крыму 1 случай коронавируса за сутки

Инфекцию выявили у контактного с больным covid-19 в Симферополе
Анна КИРИЕНКО
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За сутки в Крыму один новый случай коронавирусаЗа сутки в Крыму один новый случай коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Крыму подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший проживает в Симферополе.

- За сутки выявлен один положительный гражданин, который был контактным по ранее зарегистрированному случаю в городе Симферополе, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Круткиов. - За больным было обеспечено медицинское наблюдение, при подтверждении лабораторно covid-19 был госпитализирован в условия ковидного госпиталя.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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