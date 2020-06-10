В Крыму 1 случай коронавируса за сутки

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:10:05+03:00

За сутки в Крыму один новый случай коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инфекцию выявили у контактного с больным covid-19 в Симферополе

Изменить размер текста: A A

За сутки в Крыму подтвержден 1 новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший проживает в Симферополе.

- За сутки выявлен один положительный гражданин, который был контактным по ранее зарегистрированному случаю в городе Симферополе, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Круткиов. - За больным было обеспечено медицинское наблюдение, при подтверждении лабораторно covid-19 был госпитализирован в условия ковидного госпиталя.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 458 случаев новой коронавирусной инфекции,

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU