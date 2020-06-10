2020-06-10T11:51:30+03:00
Общество

Четвертый день подряд в Крыму фиксируют аномальную жару

Абсолютный температурный максимум перекрывается на 1,5 - 2 градуса
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Четвертый день подряд абсолютный максимум перекрывается на 1.5-2 градуса.Четвертый день подряд абсолютный максимум перекрывается на 1.5-2 градуса.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Абсолютный температурный рекорд в Симферополе регистрируется четвертый день подряд. Об этом КП-Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Начиная с 6 июня, в течение всего этого периода у нас каждый день перекрывается абсолютный максимум температур в среднем на 1,5 - 2 градуса, - заявила КП-Крым Татьяна Васильевна.

Напомним, по данным Гидрометцентра, абсолютный максимум зарегистрировали 7 июня. По сравнению с 1924 и 2000 годами он был перекрыт на 0,8 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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