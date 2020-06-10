«Нельзя расслабляться»: В Госсовете Крыма прокомментировали готовящийся теракт на рынке Симферополя

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:54:00+03:00

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Правоохранительным органам необходимо быть бдительными, поскольку в Крыму еще остались люди с проукраинскими взглядами, заявил КП-Крым вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс, комментируя предотвращенный теракт на одном из рынков Симферополя.

- Это еще одно подтверждение, что нам нельзя расслабляться, и нужно быть очень-очень бдительными. Безусловно, есть всякие настроения, в том числе и проукраинские в Крыму, но я думаю, что правоохранительные органы очень тщательно разберутся, и все виновные в этой истории будут наказаны по всей строгости закона, - заявил Фикс.

Напомним, 10 июня сотрудники ФСБ задержали в Крыму пятерых человек, которые планировали террористический акт на одном из рынков Симферополя. У задержанных нашли холодное и огнестрельное оружие, а также самодельные взрывные устройства.

Из собственных источников КП-Крым стало известно, что все пятеро - жители полуострова, которые придерживались проукраинских взглядов. Организовать взрыв они планировали либо на Центральном рынке, либо на рынке Привоз в столице Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU