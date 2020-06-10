Руководство рынков Симферополя не знало о готовящихся терактах

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:44:42+03:00

Взрыв, как говорят источники, планировался на рынке Привоз, либо на Центральном рынке. Фото: Архив "КП".

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму группу из пяти человек, которые готовились взорвать самодельные бомбы на территории одного из рынков Симферополя. По информации источника КП-Крым в силовых структурах республики, теракт планировался либо на Центральном рынке столицы, либо на рынке Привоз.

Однако, по словам пресс-секретаря администрации Симферополя Андрея Черниченко, дирекция рынков не имеет ни малейшего представления о том, на какой из торговых площадок города готовился взрыв. Тем более, что подозреваемых задержали не на территории рынка.

Все торговые площадки имеют антитеррористический паспорт, без которого их деятельность невозможна, подчеркнул Черниченко в комментарии КП-Крым.

А вот в руководстве рынка Привоз заявили, что теракт готовился не на их торговой площадке.

- Точно не на нашем (рынке, - Ред), - завили КП-Крым в пресс-службе Привоза.

Напомним, что у задержанных нашли самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие. Также у них изъяли средства связи, которые содержали информацию о готовящихся преступлениях.

Более того, как стало известно КП-Крым из собственных источников в силовых структурах, все пятеро – жители Крыма. Тем не менее, они придерживались проукраинской позиции и тесно сотрудничали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении против задержанных уголовных дел по статьям «Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Несостоявшимся террористам грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU