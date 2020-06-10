Полиция разгоняет отдыхающих на пляжах Геленджика
В Геленджике отдыхающих выгоняют с пляжей. Парки и набережные для прогулок открыли, а вот для солнечных ванн на пляже нужно получить разрешение Роспотребнадзора.
Как сообщает КП-Кубань, получить разрешение арендаторы пляжей смогут, если обеспечат безопасность отдыхающих. Пока же полиция будет прогонять всех желающих погреться на песочке.
С 10 июня откроется часть популярных пляжей Геленджика для отдыхающих в санаториях. Посторонним вход будет закрыт.
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ИСТОЧНИК KP.RU