В Крыму построят первую в России теплицу для оливковой рощи
В теплице Крымского Федерального университета высадят первую в стране оливковую рощу, сообщили в пресс-службе вуза.
Высадка оливковых деревьев в теплице - эксперимент. Ученые университета хотят проверить, сможет ли растение дать урожай в защищенном от низких температур грунте.
Сейчас теплицу монтируют, ее площадь составит 0,75 гектара. Она вместит тысячу саженцев. На проект выделили 17 миллионов рублей.
Помимо оливковой рощи в теплице высадят саженцы маслины из Иордании. Ученые КФУ также работают над изменением генетического кода культур, которые не могут пережить низких температур.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU