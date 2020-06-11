В Крыму построят первую в России теплицу для оливковой рощи

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:16:20+03:00

Ученые университета хотят проверить, сможет ли оливковое дерево дать урожай в защищенном от низких температур грунте. Фото: пресс-служба КФУ.

В ней высадят тысячу саженцев оливкового дерева

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В теплице Крымского Федерального университета высадят первую в стране оливковую рощу, сообщили в пресс-службе вуза.

Высадка оливковых деревьев в теплице - эксперимент. Ученые университета хотят проверить, сможет ли растение дать урожай в защищенном от низких температур грунте.

Сейчас теплицу монтируют, ее площадь составит 0,75 гектара. Она вместит тысячу саженцев. На проект выделили 17 миллионов рублей.

Помимо оливковой рощи в теплице высадят саженцы маслины из Иордании. Ученые КФУ также работают над изменением генетического кода культур, которые не могут пережить низких температур.

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ИСТОЧНИК KP.RU