2020-06-11T10:50:45+03:00
Общество

Очаг коронавирусной инфекции выявлен в горбольнице Евпатории

Под обсерватор отведено отделение терапии
Анна КИРИЕНКО
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Евпаторийская горбольница стала очагом коронавирусаЕвпаторийская горбольница стала очагом коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в горбольнице Евпатории. За сутки в этом лечебном учреждении подтверждено 15 случаев COVID-19.

- 12 контактных по очагу в терапевтическом отделении Евпаторийской горбольницы, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - 10 пациентов и 2 сотрудника.

Еще 3 положительные пробы получены от пациентов больницы — двое госпитализированы с признаками ОРВИ и один с пневмонией.

Очаг в Евпаторийской больнице выявили еще в начале июня. Отделение терапии закрыли на обсервацию вместе с пациентами и персоналом. Всего 75 человек.

За сутки в Крыму подтверждено 25 случаев коронавируса. Всего с начала эпидемического периода в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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