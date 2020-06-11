11 Июнь 2020 2020-06-11T10:50:45+03:00

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Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в горбольнице Евпатории. За сутки в этом лечебном учреждении подтверждено 15 случаев COVID-19.

- 12 контактных по очагу в терапевтическом отделении Евпаторийской горбольницы, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - 10 пациентов и 2 сотрудника.

Еще 3 положительные пробы получены от пациентов больницы — двое госпитализированы с признаками ОРВИ и один с пневмонией.

Очаг в Евпаторийской больнице выявили еще в начале июня. Отделение терапии закрыли на обсервацию вместе с пациентами и персоналом. Всего 75 человек.

За сутки в Крыму подтверждено 25 случаев коронавируса. Всего с начала эпидемического периода в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU