Как Симферополь будет праздновать День России 2020
В Симферополе ко Дню России готовят ряд интересных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации столицы.
С 10 по 14 июня для симферопольцев запустят тематические площадки и фотовыставки, проведут творческие конкурсы и познавательные программы в детских и подростковых клубах.
Городские библиотеки и отделения социальных центров организуют концерты и часы патриотизма, откроют литературно-музыкальные галереи. Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
Помимо этого ко Дню России город тематически оформят. Так, на площади имени Ленина поставят металлические конструкции с Государственными флагами, а магазины украсят праздничной атрибутикой. Благоустройства ждет и памятник «Партизанам и подпольщикам».
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ИСТОЧНИК KP.RU