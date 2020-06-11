Как Симферополь будет праздновать День России 2020

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:06:32+03:00

В пресс-службе администрации крымской столицы рассказали, что ждет симферопольцев в День России. Фото: Виталий ПАРУБОВ

С 10 по 14 июня симферопольцев ждет целый ряд мероприятий

Изменить размер текста: A A

В Симферополе ко Дню России готовят ряд интересных мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

С 10 по 14 июня для симферопольцев запустят тематические площадки и фотовыставки, проведут творческие конкурсы и познавательные программы в детских и подростковых клубах.

Городские библиотеки и отделения социальных центров организуют концерты и часы патриотизма, откроют литературно-музыкальные галереи. Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Помимо этого ко Дню России город тематически оформят. Так, на площади имени Ленина поставят металлические конструкции с Государственными флагами, а магазины украсят праздничной атрибутикой. Благоустройства ждет и памятник «Партизанам и подпольщикам».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU