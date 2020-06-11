Жителей Алушты безграмотно поздравили с Днем России
В Алуште напротив здания городской администрации власти повесили плакат с поздравлением ко Дню России. В слове «Россия» при этом была допущена ошибка, авторы плаката пропустили одну букву «с».
Поздравление вызвало бурю возмущения у алуштинцев в социальных сетях. Спустя два часа стало известно, что власти поздравление заказали в типографии, название которой не уточнили. Ошибку увидели после установки.
Хотя баннер и сняли спустя полчаса, жители города успели его сфотографировать и выложить снимки в сеть.
- Платить типографии за некачественно выполненную работу администрация города отказалась, - комментируют ситуацию в соцсети.
Баннер с ошибкой уже заменили.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU