Жителей Алушты безграмотно поздравили с Днем России

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:41:00+03:00

Горожане обратили внимание на пропущенную букву «с» в слове Россия [фото]

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В Алуште напротив здания городской администрации власти повесили плакат с поздравлением ко Дню России. В слове «Россия» при этом была допущена ошибка, авторы плаката пропустили одну букву «с».

Поздравление вызвало бурю возмущения у алуштинцев в социальных сетях. Спустя два часа стало известно, что власти поздравление заказали в типографии, название которой не уточнили. Ошибку увидели после установки.

Хотя баннер и сняли спустя полчаса, жители города успели его сфотографировать и выложить снимки в сеть.

- Платить типографии за некачественно выполненную работу администрация города отказалась, - комментируют ситуацию в соцсети.

Баннер с ошибкой уже заменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU