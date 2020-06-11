2020-06-11T13:41:00+03:00
Общество

Жителей Алушты безграмотно поздравили с Днем России

Горожане обратили внимание на пропущенную букву «с» в слове Россия [фото]
Анастасия ГОНЧАРОВА
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«С Днем Росии!» гласила надпись баннера. Фото: Черный Список | Алушта / Вконтакте«С Днем Росии!» гласила надпись баннера. Фото: Черный Список | Алушта / Вконтакте
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В Алуште напротив здания городской администрации власти повесили плакат с поздравлением ко Дню России. В слове «Россия» при этом была допущена ошибка, авторы плаката пропустили одну букву «с».

Поздравление вызвало бурю возмущения у алуштинцев в социальных сетях. Спустя два часа стало известно, что власти поздравление заказали в типографии, название которой не уточнили. Ошибку увидели после установки.

Хотя баннер и сняли спустя полчаса, жители города успели его сфотографировать и выложить снимки в сеть.

- Платить типографии за некачественно выполненную работу администрация города отказалась, - комментируют ситуацию в соцсети.

Баннер с ошибкой уже заменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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