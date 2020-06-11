2020-06-11T20:31:31+03:00
Общество

Власти Крыма запустили проект по обеспечению Симферополя дополнительными источниками воды

Для реализации масштабного проекта построят новые водозаборы
Степан ОСТИНОВ
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Столица сможет получать 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.Столица сможет получать 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.
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Власти Симферополя сообщили, что после строительства Ивановского водозабора город сможет получать 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки. Более того, еще 25 тысяч кубометров будут доставляться из Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу.

На сегодняшний день вода поступает в город из Симферопольского, Аянского и Партизанского водохранилищ.

Пресная вода в Крыму – актуальная тема для местных жителей. Поэтому все проекты, касающиеся обеспечения качественного водоснабжения, вселяют надежду. В мае на территории Ленинского района начал работать масштабный объект от ООО «Мегалайн».

Представитель компании Олег Попов рассказал, что работы были начаты в сентябре 2017 года. По плану проект должны были сдать к декабрю 2019 года, но из-за непредвиденных обстоятельств сдачу пришлось передвинуть на май 2020. Весной строительство завершилось, а новый трубопровод позволил стабилизировать водоснабжение всего Ленинского района.

- Это 72 км трубопроводов, которые идут от Керченского водохранилища через станционный блок очистки воды в сторону сел Песочное и Марьевка, - отметил Попов.

Однако несмотря на внушительное финансирование, реализованных проектов в Крыму очень мало. Но местные власти не сдаются и продолжают искать пути решения проблем. Способы добычи чистой воды из подруслового стока рек разрабатываются специалистами из Крымского федерального университета совместно с компанией «Энергостальпроект».

Ученые считают, что в будущем удастся улучшить ситуацию с водоснабжением на территории полуострова. Пока же в море уходит солидная часть пресной воды, сопоставимая с запасами, аккумулирующимися в водохранилищах естественного стоках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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