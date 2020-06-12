Аэропорт Симферополя украсит гигантский портрет Айвазовского

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:30:42+03:00

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В зоне прилета пассажирского терминала аэропорта «Симферополь», на галерее второго этажа, появится портрет знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. Работу над гигантской картиной начали московские художники в День России.

Александр Милицин презентует проект для аэропорта Симферополь.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма, готовое полотно площадью 20 квадратных метров будет подарено международному аэропорту Симферополя, которому в 2019 году присвоено имя художника.

Над арт-проектом в стиле граффити работают художник Александр Милицин и команда DesartE365. Картина будет состоять из десяти панелей, образующих единое полотно с изображением Айвазовского на фоне бушующего моря.

Руководитель команды художников Desart365 Александр Милицин показывает макет будущего полотна. Фото: КП-Крым

Для реализации проекта заказаны специальные подрамники и холсты строго определенного типа. Рисунок нанесут на холст с помощью нескольких видов красок и с использованием специальной техники.

Роспись планируется завершить в течение нескольких дней, после чего картину самолетом доставят в Крым.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера «Таврида» в честь Дня России. Аэропорт Симферополь стал первой воздушной гаванью, для которой арт-кластер «Таврида» создаст художественный арт-объект.

- Ровно год назад, 12 июня 2019 года, состоялась торжественная церемония присвоения аэропорту Симферополь имени Ивана Айвазовского. С этого момента День России для нас неразрывно связан с личностью гениального художника-мариниста, - говорит генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

- Поэтому с удовольствием поддерживаем проект и выставим готовое полотно в новом пассажирском терминале, чтобы работу художников могли оценить максимально большое число наших посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU