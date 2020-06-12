Украина 15 июня откроет границу с Крымом

12 Июнь 2020 2020-06-12T19:38:33+03:00

иев решил возобновить работу КПП на границе с Крымским полуостровом

Изменить размер текста: A A

В незалежной решили с 15 июня начать работу трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом.

О возобновлении деятельности КПП «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка» сообщила пресс-служба так называемого Министерства утраченных территорий Украины.

- Проведены консультации и переговоры, результатом которых стало решение о возобновлении работы КПВВ с 15 июня, - говорится в официальной информации этого ведомства.

Деятельность пунктов пропуска была прекращена во время пандемии, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU