На Украине заявили о возможности подавать воду в Крым по решению суда

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:59:13+03:00

Запрета на подачу воды в Крым в "незалежной" официально нет. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Киев может возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, используя в качестве повода решение одного из районных судов Украины, считает «экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

Бывший чиновник предположил, что нынешние власти таким образом и одобрят переброску днепровской воды в Крым, и в то же время ответственность за это возложат на «некоего стрелочника».

- Абсолютно любой «стрелочник» может потом уволиться из суда или уйти на пенсию, а решение (возобновить подачу воды в Крым. - ред.) останется. А власти после скажут: «Это решение суда, а мы просто должны его выполнить», - цитирует украинский канал Еспресо.TV Бориса Бабина.

Он добавил, что сейчас на Украине нет запрета на законодательном уровне, запрещающего подачу воды в Крым - этим и могут воспользоваться теперешние власти «незалежной».

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ИСТОЧНИК KP.RU