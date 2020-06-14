На Украине заявили о возможности подавать воду в Крым по решению суда
Киев может возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, используя в качестве повода решение одного из районных судов Украины, считает «экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.
Бывший чиновник предположил, что нынешние власти таким образом и одобрят переброску днепровской воды в Крым, и в то же время ответственность за это возложат на «некоего стрелочника».
- Абсолютно любой «стрелочник» может потом уволиться из суда или уйти на пенсию, а решение (возобновить подачу воды в Крым. - ред.) останется. А власти после скажут: «Это решение суда, а мы просто должны его выполнить», - цитирует украинский канал Еспресо.TV Бориса Бабина.
Он добавил, что сейчас на Украине нет запрета на законодательном уровне, запрещающего подачу воды в Крым - этим и могут воспользоваться теперешние власти «незалежной».
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ИСТОЧНИК KP.RU