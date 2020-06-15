Под Симферополем сгорел микроавтобус Mercedes
В Симферопольском районе 13 июня загорелся микроавтобус Mercedes. Сообщение о возгорании машины поступило в 01.10, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
- Возгорание автомобиля произошло на улице Мира в пгт. Молодежное. Пожар был ликвидирован на площади 6 кв.м. Вероятной причиной послужило неисправность электрооборудования, - сообщили в МЧС.
По данным спасателей, микроавтобус не подлежит восстановлению. Правоохранительные органы сделают окончательные выводы о причинах пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU