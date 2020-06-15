Жителю Крыма грозит 15 лет лишения свободы за жестокое убийство пастушки

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:43:50+03:00

За отказ познакомиться мужчина убил женщину. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Фото: Следственный комитет РФ по РК.

Он нанес жертве несколько ножевых ударов в шею за отказ в знакомстве

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В Крыму за жестокое убийство женщины мужчине грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК.

Трагедия разыгралась в ноябре 2019 года: тело ушедшей пасти домашний скот 54-летней жительницы Евпатории нашли около элеватора. Под подозрением оказался 45-летний мужчина из Сакского района, которого судили уже не раз, в том числе за убийство мальчика.

Вину подозреваемый признал и в ходе следственного эксперимента показал, как именно убил женщину и где спрятал ее мобильный телефон.

Это была не первая попытка познакомиться с пастушкой. За отказ он ударил ее по голове, а затем ножом изрезал шею.

Надеясь избежать наказания, обвиняемый сначала скрывался в Сакском районе, после бежал в Севастополь. Но в скором времени сотрудники полиции его поймали.

Дело отправили в суд. За убийство обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU