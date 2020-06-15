Жителю Крыма грозит 15 лет лишения свободы за жестокое убийство пастушки
В Крыму за жестокое убийство женщины мужчине грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РК.
Трагедия разыгралась в ноябре 2019 года: тело ушедшей пасти домашний скот 54-летней жительницы Евпатории нашли около элеватора. Под подозрением оказался 45-летний мужчина из Сакского района, которого судили уже не раз, в том числе за убийство мальчика.
Вину подозреваемый признал и в ходе следственного эксперимента показал, как именно убил женщину и где спрятал ее мобильный телефон.
Это была не первая попытка познакомиться с пастушкой. За отказ он ударил ее по голове, а затем ножом изрезал шею.
Надеясь избежать наказания, обвиняемый сначала скрывался в Сакском районе, после бежал в Севастополь. Но в скором времени сотрудники полиции его поймали.
Дело отправили в суд. За убийство обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU