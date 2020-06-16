Погода в Крыму на 16 июня: тепло до + 25
16 июня на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный до 14 м/с. Температура воздуха днем до +27°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24-26°.
В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 19°, Ялте 20°, в Севастополе 19° и Евпатории 22°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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