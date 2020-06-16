2020-06-16T06:10:27+03:00
Общество

Погода в Крыму на 16 июня: тепло до + 25

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму облачно с прояснениями.В Крыму облачно с прояснениями.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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16 июня на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23-25°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный до 14 м/с. Температура воздуха днем до +27°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24-26°.

В Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 19°, Ялте 20°, в Севастополе 19° и Евпатории 22°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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