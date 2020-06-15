В симферопольском аэропорту на неделю откроется автокинотеатр

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:33:26+03:00

Зрители смогут смотреть фильмы по вечерам с 15 по 22 июня в рамках фестиваля уличного кино «Vote To Film»

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Первый в Крыму фестиваль уличного кино «Vote To Film» пройдет на привокзальной площади международного аэропорта «Симферополь». Смотреть кино посетители смогут в формате автокинотеатра, вместимость площадки - 200 машин. Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь», такой формат выбран в связи с мерами профилактики заражения коронавирусом.

В течение недели с 15 по 22 июня зрителям будут показывать отечественные короткометражные картины. Желающих разнообразить вечерний досуг ждут на парковке P1 в аэропорту с 21.00 до 24.00. Проезд на киноплощадку бесплатный и осуществляется по специальным флайерам, которые будут выдавать при въезде на парковку Р1.

В каждый день фестиваля зрители будут выбирать победителя с помощью голосования светом фар. А в финале из семи короткометражек, набравших наибольшее количество голосов, выберут лучшую кинокартину. Победителю зрительского голосования подарят сертификат на покупку оборудования для съемки.

- Аэропорт «Симферополь» уже традиционно является площадкой для проведения арт-мероприятий, но кинофестиваль мы принимаем впервые. Организованный на парковке аэропорта автокинотеатр станет самым крупным в Крыму, что в очередной раз демонстрирует уникальные возможности аэровокзального комплекса не только качественно обслуживать пассажиров, но и воплощать самые смелые творческие идеи. Желаем участникам кинофестиваля успехов и пусть победит сильнейший, - отмечает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игорь Лаптев.

Инициатором реализации проекта в Крыму стал руководитель группы проектов «EXTREME Крым» Константин Выдыш. По его словам, автокинотеатр - это только первый этап проведения фестиваля. Второй пройдет в августе на мысе Тарханкут.

- Надеемся, что отклик о событии будет положительным и фестиваль «VoteTo Film» станет ежегодным! – заявил Константин Выдыш.

СПРАВКА «КП»

Идея проведения фестиваля уличного кино зародилась в 2014 году. Проект соединяет любителей кино, отдыха на свежем воздухе. За шесть лет «Vote To Film» охватил более тысячи городов России. В некоторых местах он стал праздником, на котором устраивали музыкальные и спортивные флешмобы, мастер-классы и лектории.

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ИСТОЧНИК KP.RU