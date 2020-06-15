В Крыму планируют открыть более 400 пляжей к 1 июля

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:35:22+03:00

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В Крыму к 1 июля готовятся открыть 440 пляжей, сообщили в пресс-службе Совета министров РК. Поскольку из-за коронавируса было нельзя провести нужных проверок, сейчас подготовка осуществляется в сжатые сроки.

В правительстве отметили, что хоть паспорта эксплуатации пляжей и продлили, но необходимых анализов и обследований это не отменяет.

Еще 207 пляжей нуждаются в экспертных заключениях, а дно обследовали только в районе 355 пляжей.

Но турбизнес к поэтапному запуску курортного сезона готов, все представители сферы к работе вернулись и настроили на оптимистичный лад.

Для безопасности крымчан и туристов на пляже сохранится социальная дистанция. А в Министерстве курортов и туризма разработали план с целью минимизировать риск распространения коронавируса. Его могут корректировать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU