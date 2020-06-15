2020-06-15T18:38:55+03:00
Происшествия

В Крыму поймали мошенника из Самары, который обокрал жителей Керчи

За совершенное преступление мужчине грозит 6 лет лишения свободы
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Схема преступлений всегда была одной и той же. По ней подозреваемый развел семерых керчан.Схема преступлений всегда была одной и той же. По ней подозреваемый развел семерых керчан.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Обворовавшего семь керчан мошенника из Самары задержали. Его схема преступлений всегда была одной и той же: на сотовый приходило сообщение о списании денег со счетов, в котором содержался контактный номер. Жертвам отвечал мужчина, который сообщал, что счетами завладели мошенники, и для сохранения денег нужно переправить на резервный счет.

Перевод осуществлялся через разные платежные системы: QIWI-кошелек, иные банки, номер мобильного телефона. Мошенник в итоге получал банковские реквизиты жертв и доступ к финансам. Сумма краденного колебалась от 6 до 90 тысяч рублей.

Подозреваемого 35-летнего жителя Самары задержали. Оказалось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество.

Вину он признал и рассказал, что ранее по такой же схеме обокрал людей из других регионов России. А с декабря 2019 по март 2020 года он украл деньги у семи керчан.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит шесть лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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