В Крыму поймали мошенника из Самары, который обокрал жителей Керчи
Обворовавшего семь керчан мошенника из Самары задержали. Его схема преступлений всегда была одной и той же: на сотовый приходило сообщение о списании денег со счетов, в котором содержался контактный номер. Жертвам отвечал мужчина, который сообщал, что счетами завладели мошенники, и для сохранения денег нужно переправить на резервный счет.
Перевод осуществлялся через разные платежные системы: QIWI-кошелек, иные банки, номер мобильного телефона. Мошенник в итоге получал банковские реквизиты жертв и доступ к финансам. Сумма краденного колебалась от 6 до 90 тысяч рублей.
Подозреваемого 35-летнего жителя Самары задержали. Оказалось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за мошенничество.
Вину он признал и рассказал, что ранее по такой же схеме обокрал людей из других регионов России. А с декабря 2019 по март 2020 года он украл деньги у семи керчан.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит шесть лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
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ИСТОЧНИК KP.RU