Билеты на поезда через Крымский мост для школьников будут со скидкой
Проезд детей от 10 до 17 лет в плацкартных вагонах, следующих через Крымский мост, будут продаваться со скидкой в 50%, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».
- В период с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах, - отметили в пресс-службе компании.
Напомним, 15 тысяч человек уже купили билеты на поезда в Крым спустя пять дней с начала их продаж. Самым популярным направлением стал маршрут Санкт-Петербург – Евпатория.
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ИСТОЧНИК KP.RU