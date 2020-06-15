2020-06-15T19:07:40+03:00
Общество

Билеты на поезда через Крымский мост для школьников будут со скидкой

Акция действует на места в поездах с отправлением до 31 августа 2020 года
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На проезд детей в плацкартных вагонах от 10 до 17 лет компания «Гранд Сервис Экспресс» дала 50-процентную скидку. Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».На проезд детей в плацкартных вагонах от 10 до 17 лет компания «Гранд Сервис Экспресс» дала 50-процентную скидку. Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
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Проезд детей от 10 до 17 лет в плацкартных вагонах, следующих через Крымский мост, будут продаваться со скидкой в 50%, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

- В период с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая учащимся и воспитанникам образовательных учреждений предоставляется скидка в размере 50% при проезде в плацкартных вагонах, - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 15 тысяч человек уже купили билеты на поезда в Крым спустя пять дней с начала их продаж. Самым популярным направлением стал маршрут Санкт-ПетербургЕвпатория.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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