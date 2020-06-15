Найден способ обеспечить водой восточный Крым

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:30:19+03:00

Завершить строительство тракта водоподачи до Феодосии и Керчи планируют к 2022 году. Фото: пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проект финансируется из местного и федерального бюджетов

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Проблема с нехваткой воды в восточном Крыму решится после строительства автоматической системы ее подачи, а также возведению 60 километров автодорог и оптической линии связи, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Судя по проекту, подача воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросами в Северо-Крымский канал будет регулироваться автоматически.

Завершить строительство тракта водоподачи до Феодосии и Керчи планируют к 2022 году.

Финансируется проект из федеральных и региональных бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU