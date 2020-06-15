Найден способ обеспечить водой восточный Крым
Проблема с нехваткой воды в восточном Крыму решится после строительства автоматической системы ее подачи, а также возведению 60 километров автодорог и оптической линии связи, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Судя по проекту, подача воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросами в Северо-Крымский канал будет регулироваться автоматически.
Завершить строительство тракта водоподачи до Феодосии и Керчи планируют к 2022 году.
Финансируется проект из федеральных и региональных бюджетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU