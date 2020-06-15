2020-06-15T21:24:42+03:00
Общество

В Крыму дельфин подружился с овчаркой

Животные познакомились на побережье мыса Опук, в 45 километрах от Керчи [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Фото: zvezdopad_vospominanij/InstagramФото: zvezdopad_vospominanij/Instagram
Изменить размер текста:

На мысе Опук девушка выгуливала собаку, но вдруг из моря показался плавник и на мелководье ловко «вырулил» дельфин. Казалось, что он вот-вот очутиться на песке, но шалун, как заправский лихач, после рискованного виража, спокойно ушел на безопасную глубину. Чуть перевел дыхание и снова направился к берегу.

Люди оторопели от такой весьма экстравагантной выходки дельфина, а вот пес обрадовался знакомству и бесстрашно бросился догонять нового друга.

- Патрик лизнул дельфина, а я до сих пор нет могу поверить произошедшему, - такой пост разместила хозяйка овчарки на своей личной странице в Instagram.

Предвкушая вопросы, девушка отметила, что при съемках никто не пострадал, все живы, да и дельфин не думал выбрасываться на берег, а просто увлеченно ловил хамсу.

Пользователи живо прокомментировали пост: «Круто, за собаку не страшно было?!»; «Увидела видео и была поражена»; «Красавы! А вы молодчага, что успели снять такой чудесный момент!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму дельфин подружился с овчаркой
Найден способ обеспечить водой восточный Крым
На стройплощадке в Керчи рабочего ударила молния. Мужчина выжил
Билеты на поезда через Крымский мост для школьников будут со скидкой
В Крыму разрешили работать автокинотеатрам, обычные кинозалы пока будут закрыты
В Крыму поймали мошенника из Самары, который обокрал жителей Керчи
В Крыму ожидается сильный ливень 15 и 16 июня
Этой весной в Крыму стало в два раза меньше браков
За взятку бывший начальник ГУП «Водоканал ЮБК» надолго лишится доходного места
В Крыму планируют открыть более 400 пляжей к 1 июля
Жители РФ начали массово скупать билеты на поезда через Крымский мост
В Симферополе и Севастополе 16 июня частично не будет электричества
В симферопольском аэропорту на неделю откроется автокинотеатр
В Керчи, Севастополе и Симферополе 24 июня пройдут военные парады
Жителю Крыма грозит 15 лет лишения свободы за жестокое убийство пастушки
Температура воды в Черном и Азовском море 15 июня 2020 года: Вода прогрелась до 22 градусов
Гражданин Украины с порванным паспортом бежал в Крым за лучшей жизнью
Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова начала работать
С 15 июня в Крыму вернули льготный проезд в электричках
Часть Симферопольского района осталась без света 15 июня
Под Симферополем сгорел микроавтобус Mercedes
В Крыму в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов с коронавирусом
В Крыму 7 новых случаев коронавируса
Погода в Крыму на 15 июня: переменная облачность и тепло до +27
Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море