В Крыму дельфин подружился с овчаркой
На мысе Опук девушка выгуливала собаку, но вдруг из моря показался плавник и на мелководье ловко «вырулил» дельфин. Казалось, что он вот-вот очутиться на песке, но шалун, как заправский лихач, после рискованного виража, спокойно ушел на безопасную глубину. Чуть перевел дыхание и снова направился к берегу.
Люди оторопели от такой весьма экстравагантной выходки дельфина, а вот пес обрадовался знакомству и бесстрашно бросился догонять нового друга.
- Патрик лизнул дельфина, а я до сих пор нет могу поверить произошедшему, - такой пост разместила хозяйка овчарки на своей личной странице в Instagram.
Предвкушая вопросы, девушка отметила, что при съемках никто не пострадал, все живы, да и дельфин не думал выбрасываться на берег, а просто увлеченно ловил хамсу.
Пользователи живо прокомментировали пост: «Круто, за собаку не страшно было?!»; «Увидела видео и была поражена»; «Красавы! А вы молодчага, что успели снять такой чудесный момент!»
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ИСТОЧНИК KP.RU