Внутренний спрос на курорты Черноморского побережья вырос в 1,5 раза

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:55:11+03:00

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Внутренний спрос на курорты Черноморского побережья России вырос в сравнении с прошлым годом в 1,5 раза. Если в сезоне-2019 года в Крыму и Краснодарском крае каждый третий турист прибыл из Москвы, то этим летом каждый второй.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, из курортов Черного и Азовского морей москвичи отдают предпочтению Крыму: 27,9% туристов из столичного региона планируют отдохнуть на полуострова и 22,9% - в Краснодарском крае.

Также крымское направление выберут 9,39% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, левый берег Керченского пролива - 7,16%.

Из Свердловской области в Крым поедут 2,83% отдыхающих, 3,53% - в Краснодарский край. Из Нижегородской области - в Крым 2,44%, на Кубань 2,42%. Из Ростовской области - на крымские курорты 2%, на кубанские - 2,79%.

Интересно, что крымчане для отдыха бронируют курорты полуострова, а жители Краснодарского края любят выезжать в соседний регион по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU