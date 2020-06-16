В Крыму за сутки 15 новых случаев коронавируса
В Крыму за сутки выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, 5 - при обращении за медицинской помощью.
- Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - сообщил глава Крыма Серей Аксенов.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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