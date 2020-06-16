Один из операторов «большой четверки» поднимет цены на связь в Крыму
Федеральный мобильный оператор «Вымпелком» («Билайн») с 17 июня повышает тарифы в Крыму и Севастополе - стоимость минуты разговора в роуминге повысится на 23%.
Как сообщают «Известия», минута исходящего звонка и сообщения будет стоить не 2,03 рубля, а 2,5 рубля.
Меняется также и стоимость использования мобильного интернета. С 17 июня все абоненты автоматически будут использовать безлимитный тариф за 249 рублей в месяц. Но на максимальной скорости можно использовать только первые 100 Мб, а дальше скорость уменьшится до 128 Кбит/сек.
По мнению аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, операторы могут поднять цены из-за падения выручки от международного роуминга на фоне карантина. Эксперт считает, что поднять тарифы в Крыму могут и другие операторы «большой четверки».
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ИСТОЧНИК KP.RU