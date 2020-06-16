2020-06-16T10:45:20+03:00
Общество

При въезде в Крым в обсерваторы отправились 123 человека

Основной поток идет через государственную границу с Украиной
Анна КИРИЕНКО
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Прибывающие из Украины отправляются на двухнедельный карантинПрибывающие из Украины отправляются на двухнедельный карантинФото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму за сутки в обсерваторы направлены 123 человека. Всего на двухнедельном карантине находится 791.

- За истекшие сутки в обсерватор направлены 123 человека, из них 106 — это лица, которые пересекли государственную границу в пунктах пропуска и 17 человек - жители Крыма которые были доставлены из Вьетнама, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

Напомним, с 15 июня открылись пункты пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымом. При этом в республике продолжает действовать режим обязательного карантина на 14 дней в обсерваторе для прибывающих из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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