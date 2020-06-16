Крымчанка четыре года ездила по купленным в Интернете правам

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:09:51+03:00

Без помех она ими пользовалась четыре года, пока при проверке эксперт-криминалист не подтвердил подозрения сотрудника полиции в том, что удостоверение фальшивое. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теперь девушке грозит год тюрьмы и штраф

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В Крыму поймали девушку, которая 4 года ездила по фальшивым правам, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Симферополю.

Документы 29-летняя жительница Симферополя заказала в интернете. Без помех она ими пользовалась четыре года, пока при проверке эксперт-криминалист не подтвердил подозрения сотрудника полиции, что удостоверение фальшивое.

Подделку у девушки изъяли, против нарушительницы возбудили уголовное дело по факту использования поддельного документа. Ей может грозить год лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU