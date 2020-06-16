Симферополец обокрал родную бабушку ради алкоголя и проституток

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:51:07+03:00

Пенсионерка 79 лет обратилась в полицию с заявлением о краже 615 тысяч рублей. Под подозрение попал 29-летний внук. Фото: Анастасия ЖУКОВА

За кражу 615 тысяч рублей ему грозит 6 лет лишения свободы

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На похищенные у родной бабушки деньги житель Симферополя покупал элитный алкоголь и заказывал проституток. Сейчас за кражу в особо крупных размерах ему грозит шесть лет лишения свободы.

Пенсионерка 79 лет обратилась в полицию с заявлением о краже 615 тысяч рублей. В воровстве она заподозрила родного 29-летнего внука, ранее судимого за имущественные преступления.

Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Вину он признал и рассказал, как выносил по частям из бабушкиного сейфа деньги на протяжении месяца и куда их тратил.

Против мужчины возбудили уголовное дело, ему может грозить шесть лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU