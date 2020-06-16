Симферополец обокрал родную бабушку ради алкоголя и проституток
На похищенные у родной бабушки деньги житель Симферополя покупал элитный алкоголь и заказывал проституток. Сейчас за кражу в особо крупных размерах ему грозит шесть лет лишения свободы.
Пенсионерка 79 лет обратилась в полицию с заявлением о краже 615 тысяч рублей. В воровстве она заподозрила родного 29-летнего внука, ранее судимого за имущественные преступления.
Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Вину он признал и рассказал, как выносил по частям из бабушкиного сейфа деньги на протяжении месяца и куда их тратил.
Против мужчины возбудили уголовное дело, ему может грозить шесть лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU