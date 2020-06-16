Вице-премьером правительства Крыма стала Анна Анюхина
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Анну Анюхину вице-премьером республиканского правительства.
- Мной было принято решение о назначении Анны Анюхиной на должность вице-премьера крымского правительства. Решение было согласовано на внеочередной сессии Государственного Совета РК, - сообщил Аксенов.
Он добавил, что Анюхина будет отвечать за блок земельных и имущественных отношений, поскольку, будучи министром этой сферы, она показала себя как грамотный специалист и мудрый руководитель.
Напомним, в июне 2015 года Анна Анюхина возглавила Министерство имущественных и земельных отношений РК. С 2006 по 2010 год она работала в Киевском районном совете Симферополя, а с 2010 по 2014 год – в Симферопольском горсовете. Также до 2015 года Анюхина проработала в администрации Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU