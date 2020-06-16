В водопроводах Крыма теряется 55% воды при транспортировке к потребителю

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:21:05+03:00

Больше половины воды, выкачиваемой из водохранилища, до граждан не доходит Фото: Михаил ПАТЛИС

Изменить размер текста: A A

Потери воды в сетях при транспортировке из водохранилищ и водозаборов к потребителю составляют 55%. Такие данные озвучили КП-Крым в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".

На предприятии отмечают, что сети и сооружения, которые достались "Воде Крыма" с украинских времен, находятся в неудовлетворительном состоянии: высокая степень износа и большое количество повреждений.

- Общий процент износа сетей водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, составляет порядка 70%. Большая часть сетей была продолжена еще в 60-80-е года ХХ века, - говорят в пресс-службе.

До 2030 года на модернизацию сетей водоснабжения планируют потратить более 15,6 миллиарда рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU