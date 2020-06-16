2020-06-16T13:21:05+03:00
Экономика

В водопроводах Крыма теряется 55% воды при транспортировке к потребителю

Сети изношены на 70%
Анастасия ЖУКОВА
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Больше половины воды, выкачиваемой из водохранилища, до граждан не доходитБольше половины воды, выкачиваемой из водохранилища, до граждан не доходитФото: Михаил ПАТЛИС
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Потери воды в сетях при транспортировке из водохранилищ и водозаборов к потребителю составляют 55%. Такие данные озвучили КП-Крым в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".

На предприятии отмечают, что сети и сооружения, которые достались "Воде Крыма" с украинских времен, находятся в неудовлетворительном состоянии: высокая степень износа и большое количество повреждений.

- Общий процент износа сетей водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, составляет порядка 70%. Большая часть сетей была продолжена еще в 60-80-е года ХХ века, - говорят в пресс-службе.

До 2030 года на модернизацию сетей водоснабжения планируют потратить более 15,6 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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