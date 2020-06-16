2020-06-16T13:49:03+03:00
Общество

В этом году пять улиц Евпатории отремонтируют за 20 миллионов рублей

Еще шесть улиц города ждут своей очереди
Анастасия ГОНЧАРОВА
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На Межквартальном проезде в мае уже провели работы, сейчас обновляют объездную дорогу от Новоселовского шоссе до Товарной станции и Кольцевую улицу.На Межквартальном проезде в мае уже провели работы, сейчас обновляют объездную дорогу от Новоселовского шоссе до Товарной станции и Кольцевую улицу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Евпатории за 2020 год отремонтируют 5 улиц, сообщил в своем Facebook первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк.

По его словам, обновят Татарскую и Кольцевую улицы, Межквартальный проезд, объездную дорогу от Новоселовского шоссе до Товарной станции и проезд от Красноярского шоссе до Загородной улицы. Стоимость ремонта составит 19,94 миллиона рублей.

На Межквартальном проезде в мае уже провели работы, сейчас обновляют объездную дорогу от Новоселовского шоссе до Товарной станции и Кольцевую улицу.

Капитальный ремонт на 199 миллионов рублей пройдет и по улице Чапаева.

- Документация прошла соответствующую экспертизу, нужные средства на капитальный ремонт выделены. В настоящее время ведется подготовка документации по определению подрядчика, - отметил Вавренюк.

Своей очереди ждут улицы Косицкая, Рабочая, Немичевых, Софьи Перовской, Первомайская и Сырникова в поселке Мирный. Их также хотят отремонтировать в этом году, но пока готовится документация и проектно-изыскательные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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