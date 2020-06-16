2020-06-16T17:32:33+03:00
Общество

В честь Дня России в центре Симферополя нарисовали портрет Толстого

За основу мурала взяли фотографию писателя со времен его службы в Крыму
Анастасия ГОНЧАРОВА
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В основу граффити легла фотография молодого писателя, сделанная во время службы в Крыму. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.В основу граффити легла фотография молодого писателя, сделанная во время службы в Крыму. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.
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На фасаде дома №16 по улице Сергеева-Ценского в Симферополе создали мурал с изображением Льва Толстого - одного из величайших писателей и философов России.

В основу граффити легла фотография молодого писателя, сделанная во время службы в Крыму. Этот стрит-арт проект команда арт-кластера Тавриды создала ко Дню России, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Руководство города отметило, что художники могут по максимуму использовать свой творческий потенциал и создать арт-объект в узнаваемом стиле.

- Успешно реализованные объекты станут актуальными элементами городского ландшафта, транслируя ценности родной культуры и достижения русского искусства, - подчеркнул заместитель главы администрации Владимир Осипенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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