«Впервые с таким сталкиваюсь»: Оставшиеся без хозяина собаки поразили зоозащитников

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:48:26+03:00

Гром и Стела сбежали от новых хозяев, чтобы быть вместе [фото]

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В Симферополе ищут дом сразу для двух взрослых собак, которые не хотят жить врозь.

- Я впервые столкнулась с такой преданностью, верностью и дружбой между братиком и сестричкой, - рассказывает сотрудница симферопольского приюта «Верный друг».

Стела и Гром стали бродячими собаками после смерти хозяйки. Сердобольные горожане, спасая от голодной смерти, подыскали им новых заботливых хозяев.

Разлука оказалась невыносимой для двух родных душ: сначала Стелла сбежала и нашла Грома, а потом и он, когда его пристроили, променял сытую жизнь на возможность быть рядом с сестрой.

- Ясно одно - разлучать их нельзя, - отмечают зоозащитники. - Они настолько привязаны друг другу, что даже на прогулке постоянно оглядываются в тревоге, что их опять могут разъединить. Гром и Стелла просто не отходят друг от друга

Выход один - нужно найти дом для двух взрослых и не агрессивных собак.

Всем неравнодушным следует обращаться по телефону: +7(978)828 00 53 Дарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU