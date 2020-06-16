В Симферополе и Севастополе 17 июня частично отключат электричество

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:27:10+03:00

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17 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на электролиниях возникнут перебои со светом.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 13.00 до 17.00

ул. Генерала Родионова, 49/2, 49б/3а;

ул. Зои Космодемьянской, 2/55-10(чет), 1/53-7(нечет);

ул. Александра Матросова, 33-55;

ул. Ялтинская, 169

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Драчука, 1-15 (нечет.), 2-20 (чет.);

ул. Волжская, 1-37 (нечет.), 2, 6-24 (чет.), 14-А;

ул. Малярная, 2;

ул. Оранжерейная, 1-21 (нечет.), 2-14 (чет.);

ул. Охотская, 51-57 (нечет.);

ул. Цветочная, 1-11 (нечет.), 2-10 (чет.);

ул. Цыганкова, 1-21 (нечет.), 2-20 (чет.);

ул. Южная, 1-25 (нечет.);

ул. Кавказская, 15/2, 17/2, 16/2;

ул. Каспийская, 9-17 (нечет.), 63, 2-52 (чет.);

ул. Днепровская, 2-А;

ул. Литейная, 9/2, 11/2, 1-13 (нечет.), 17-27 (нечет.), 2;

ул. Станюковича, 1-49 (нечет.), 49/1, 2-48 (чет.);

ул. Таманская, 20;

ул. Танкистов, 4;

ул. Слесарная, 7-21 (нечет.);

ул. Кузнечная, 11-23 (нечет.);

ул. Харченко, 25;

пр. Победы 35-А,57,59;

Юхарина балка - ТСН «Сатурн-2», ТСН «Чайка», ТСН «Ямал», ООО «ЭКС», СТ «Ветерок», ТСН «Слип», СТ «Гранат», СТ «Огонек», СТ «Троллейбусник-1», ТСН «Дружба», ТСН «Бриг», СТ «Строитель-3», СТ «Автомобилист», ТСН «Малахит», СТ «Кипарис», СТ «Таврия», СТ «Ока», СТ «Сосенки», СТ «Парус-2», СТ «Дружный-2», СТ «Интеграл», СТ «Скиф», СТ «Мрия», СТ «Рассвет», ТСН «Рассвет-3», СТ «Корабел», СТ «Клеры-3», ТСН «Торпеда», СТ «Оптимист», СТ «Кристалл-2»; ул. Фиолентовское шоссе 68 (ДСК «Лукоморье-Сервис»), ТСН «Гефест», СТ «Орбита», СТ «Жемчужина», СТ «Скалистый-89», СТ «Наука», СТ «Бриз»;

ул. Монастырское шоссе 39 (фермерское хозяйство), СНТ «Эллада», 12 (АГЗС №1);

Балка Бермана – СНТ «Вагонник», СТСН «Авиатор-плюс», ТСН «Ягодка», СТ «Корабелл», ПК СТ «Торпедо-1»; Юхарина балка – ПК СТ «Вега», СТ «Статистик-2», СТ «Веста», ТСН ЖСТИЗ «Надежда-2», СТ «Источник-2», СТ «Строитель-2», СТ «Медик-88», СТ «Югрыба», ОК СТ «Здоровье-89», ТСН «Лира» уч.26,27, СТ «Металист», СТ «Парус-6», ТСН «Силуэт», ТСН «Подорожник»; ул. 5 км Балаклавского шоссе - ТСН «Родничок-2»; п. Кальфа - СТ «Металлист», ул. Каменная, 29, СТ «Горнодолинный», СТ «Волна», СТ «Динамо-1»; ул. Новоземельная 101; пер. Новикова 18,18-б, 18-г, Балка Бермана - СТ «Корабелл», ул. 7 км Балаклавского шоссе - СК «Горнодолинный»; ул. Монастырское шоссе кад.18;

с 9.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);

Екатерининская миля;

ул. Циолковского, 1;

ул. Богданова, 1.

с 8.30 до 15.00

ул. Адмирала Фадеева, 1, 1-В, 48;

ул. Адмирала Юмашева, 4-в, 4-Б

с 12.00 до 14.00

ул. Гавена, 4-18 (чет.), 8-А, 10-А, 20-А, 20-Б, 14-А, 14-Б;

ул. Героев Подводников, 12-14 (чет.);

ул. Надежды Островской, 10, 16-18 (чет.), 14-А, 21.

с 9.00 до 17.00

с. Полюшко: ул. Виноградная, 2-22 (чёт.), 1-19 (нечёт.); ул. Сумская, 2-28 (чёт.), 1-25 (нечёт.); ул. Луговая; с. Орловка: ул. Качинское шоссе 2, 1-25 (нечёт.).

ул. Токарева, 6-16 (чет.);

ул. Шабалина, 6, 8, 8-А, 6, 11, 17-19 (нечет.)

с 10.00 до 17.00 часов

проспект Генерала Острякова, 197, 197-А, 199, 199-А, 201, 201-А, 203-А, 203-Б, 203-В, 205.

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ИСТОЧНИК KP.RU