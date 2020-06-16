2020-06-16T17:23:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону закрыли дело о насилии над школьницей

Изверга вычислили при переводе из одной колонии в другую
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Следователь Сергей Швецов, вместе с коллегами раскрыл преступление прошлых лет. Фото: СУ СК по Ростовской областиСледователь Сергей Швецов, вместе с коллегами раскрыл преступление прошлых лет. Фото: СУ СК по Ростовской области
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В Ростове-на-Дону вычислили насильника, 12 лет тому назад напавшего на школьницу, передает КП-Ростов.

Трагедия произошла в 2007 году на набережной, куда школьницу послала тетя-метеоролог измерить уровень воды. Насильник отвлекающим маневром затащил девочку в кусты около заброшенного предприятия. Там он ее избил и надругался.

Девочка вместе с родителями сразу же обратилась в полицию. Но даже по подробному описанию преступника не удалось поймать. Лишь спустя 12 лет изверга удалось вычислить.

Его нашли при переводе из одной колонии в другую. Оказалось, спустя два месяца после нападения он также попытался затащить на территорию детского садика другую 16-летнюю ростовчанку. Но неравнодушные люди услышали ее крики. Негодяй отправился в тюрьму, куда после отсидки угодил уже за наркотики.

Пострадавшая 12 лет назад школьница сразу опознала преступника. Суд Ленинского района назначил мужчине 10 лет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Ростове-на-Дону закрыли дело о насилии над школьницей
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